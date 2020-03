Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë ndodhur 47 aksidente.

Dy prej tyre aksidenteve ishin me fatalitet, 18 me të lënduar, kurse 27 të tjerë me dëme materiale.

Gjatë të njëjtës kohë, Policia e Kosovës ka shqiptuar 1 mijë e 505 tiketa trafiku, njofton Policia e Kosovës.