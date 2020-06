61-vjeçari që vdiq sot shkaku i koronavirusit ishte inspektor në Prizren

Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se 61-vjeçari nga Prizreni, i cili vdiq sot nga COVID-19, ishte inspektor tatimor në Drejtorin Regjionale të Prizrenit, raporton Express.

“Me pikëllim të thellë sot morëm lajmin se është ndarë nga jeta kolegu ynë Habib Kadolli, i cili ishte i prekur nga COVID-19. Habib Kadolli ishte inspektor tatimor në Drejtorin Regjionale të Prizrenit, i cili deri në momentet e fundit të jetës së tij me përkushtimin më të lartë i shërbeu institucionit dhe vendit!”, thuhet në njoftimin e ATK’së.

Ndryshe, Klinika Infektive që vepron në kuadër të QKUK’së, ka bërë me dije se sot në orën 10:30, ka vdekur pacienti me inicialet H.K, viti i lindjes 1959 nga Prizreni, i cili eshte pranuar në Njesinë Intensive në Qendrën e Mjekësisë Sportive ( NjIQMS) me datë 23.06.2020, si transfer nga Klinika e Pulmologjisë, i konfirmuar me strisho pozitive për COVID-19./Express