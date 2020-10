Asnjë rast i ri me COVID-19 në Malishevë

Sot në territorin e Komunës së Malishevës, nuk është regjistruar asnjë rast i ri me covid-19.

Këto të dhëna janë të bazuara në të dhënat zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe në të dhënat e komunikimit të rregullt të komunës, në kuadër të menaxhimit dhe monitorimit të situatës pandemike.

Gjendja me pandeminë e covid-19, në Komunën e Malishevës, është e njëjtë me një ditë më parë. Deri më tani me covid-19 janë regjistruar 268 persona, prej tyre 229 janë shëruar plotësisht, 24 persona kanë vdekur, ndërsa aktiv me covid-19 janë edhe 15 persona.