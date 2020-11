Avdyli e vazhdon përplasjen me Mustafën, thotë se ai s’mund ta përjashtojë nga LDK’ja

Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa ditë më parë deklaroi se deputetin Haxhi Avdyli nuk e konsideron më pjesë të partisë.

Kësaj deklarate të Mustafës i është përgjigjur deputeti Avdyli, i cili ka thënë se atë mund ta largojë nga partia vetëm qytetari votues.

“Komentet e mija lidhur me deklaratën e Isa Mustafës unë i kam dhënë edhe më herët. Unë formalisht jam akoma deputet i LDK-së”.

“Momentin e duhur do ta shprehi mendimin edhe rreth kësaj çështje por mendoj që mua dhe shumë të tjerë që mendojmë pak më ndryshe se Isa Mustafa mund të na përjashtojë vetëm qytetari dhe votuesi jonë”, është shprehur Avdyli.

Avdyli poashtu ka thënë se së shpejti do të dal me një qëndrim lidhur me mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë Hoti që e ka paralajmëruar Vetëvendosje.

“Akoma nuk e kemi diskutuar çështjen e mocionit as me Vetëvendosjen as me deputetët e tjerë”.

“Momentin që do ta diskutojmë atëherë unë do ta marr një vendim dhe do të dal me qëndrim të qartë para kësaj seance”, ka thënë ai për Ekonomia Online.