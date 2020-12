Balaj-Halimaj jep detaje për mbledhjen e përbashkët Kosovë-Maqedoni

Zëvendëskryeministrja e Kosovës, Albulena Balaj Halimaj ka takuar sot në Shkup, zëvendëskryeministrin e Maqedonise? se? Veriut, Artan Grubi, me? te? cilin ka biseduar pe?r organizimin e mbledhjes së pe?rbashke?t nde?rmjet dy qeverive, e cila do te? mbahet me? 25 janar te? vitit te? ardhshe?m.

Balaj Halimaj ka thënë se bashke?risht u dakorduam pe?r nje? nume?r te? konsiderueshe?m te? marre?veshjeve qe? do te? ne?nshkruhen ne? ke?te? mbledhje, nga te? cilat do te? pe?rfitojne? qytetare?t e dy vendeve dhe bizneset.

“Po punojme? shume? qe? me? 25 janar te? ne?nshkruhet ne? me?nyrë solemne marre?veshja pe?r nje? pike? te? pe?rbashke?t kufitare. Po ashtu, do te? kete? nje? marre?veshje pe?r studim fizibilitetit te? rruge?s Prizren-Tetove?, si dhe marre?veshje tjera ne? fushe?n e arsimit, kulture?s, rinise? dhe turizmit. Jam jashte?zakonisht e ke?naqur qe? ne? Qeverine? e Maqedonise? se? Veriut ekziston vullnet shume? i madh pe?r te? bashke?punuar me Kosove?n si dy vende fqinje”, ka shkruar ajo në Facebook.