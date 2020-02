Enver Sulaj

S’ka me kumbue ma zani i bareshës në lugjet e verdha

Shaminë n’ajër e bartin tingujt e shpirtit të njomë.

Kush ka me i ndjekë fluturat nesër në livadhe

Kush ka me mbledhë luledele

Me ia ba kunorë bareshës…

E në buzë me ia lanë aromën e vendlindjes.

Larg, shumë larg ashtë sot mëngjesi

E s’mundet kush me m’ngushëllue

Veç blegërimës së qengjave

Që ma dëftojnë ardhjen e pranverës.

9 shkurt 2020