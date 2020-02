Bashkimi e fitoi derbin lokal ndaj Ponte Prizrenin

Bashkimi e ka mundur Ponte Prizrenin në derbin lokal me rezultat 101:92 (15:20, 24:20, 19:27, 28:19, 15:6), në kuadër të javës së 24-të në Superligën e Kosovës në basketboll.

Ndeshja ka qenë shumë interesante e me kthesa, derisa fituesi është vendosur në kohën shtesë.

Në çerekun e parë, Ponte për një nuancë ishte më e mirë dhe e fiton këtë pjesë 15:20. Por, në atë të dytë, Bashkimi zhvilloi një lojë më të mirë dhe e fitoi 24:20, për të shkuar në pushim me rezultat 39:40. Prizreni u rikthye në periodën e tretë, duke e fituar 19:27. Megjithatë, Portokallinjtë nuk u dorëzuan dhe afrojnë shifrat në 80:81. Pesë pikë radhazi nga Ponte Prizreni bënë që shikuesit të mendojnë se fituesi dihet, por kështu nuk menduan basketbollistët e Bashkimit, ku Musab Mala dhe Terik Bridgeman shënuan dy treshe radhazi dhe ndeshja shkoi në vazhdime. E, në vazhdime Bashkimi ishte më i mirë 15:6 dhe triumfoi në fund 101:92.

Te Bashkimi u dalluan treshja amerikane Stevie Clarke me 33 pikë, shtatë kërcime e pesë asistime, Terik Bridgeman me 24 pikë e nëntë kërcime dhe Corey Ross me 19 pikë, derisa te Ponte Prizreni më të mirët në fushë ishin Ty Nichols me 30 pikë e 10 kërcime, Darial Franklin me 24 pikë e pesë kërcime dhe Urim Zenelaj me 11 pikë e 18 kërcime.

Bashkimi tani ka 13 fitore e tetë humbje, derisa Ponte Prizreni 13 fitore dhe nëntë humbje.