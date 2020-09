“Bomba” e merkatos, Milan akord me Gareth Bale

“Pas zyrtarizimit të Tonalit dhe Brahim Diaz, Milan është gati të plas “bombën” e kësaj merkato. Nga Anglia vjen lajmi se kuqezinjtë kanë një akord verbal me Gareth Bale. Uellsiani ka dalë totalisht nga planet e Zinedine Zidane dhe tashmë kërkon një jetë të re, larg Real Madrid.

Milan është gati të përfitojë nga këto mosmarrëveshje, edhe pse mbetet problem paga e lartë e futbollistit. Fillimisht duhet gjetur një akord me Real-in që nuk dëshiron të privohet nga një lojtar si Bale.

Alessandro Florenzi mund të konsiderohet tashmë një futbollist i PSG. Mesfushori italian i Romës ka zbarkuar në kryeqytetin francez, ku fillimisht do të kryej vizitat mjekësore dhe më pas do të firmos me kampionët e Francës. Transaksioni: huazim me të drejtë blerje në verë 2021.

E ardhme larg Serie A italiane dhe për Gonzalo Higuain. Pas shumë diskutimesh, argjentinasi është një futbollist i lirë. Juventusi ka prishur kontratën me sulmuesin dhe tashmë është i lirë të zgjedh skuadrën e re. Interes për Higuain ka nga klubi amerikan, Inter Miami që shumë shpejt mund ta prezantojë si blerjen më të re.

I menjëhershëm ka qënë edhe lëvizja e torinezëve. Bardhezinjtë kanë nisur kërkimet për një sulmues të ri dhe në krye të dëshirave mbetet francezi i Chelsea, Olivier Giroud. Madje mediat ndërkombëtare kishin konfirmuar edhe akordin mes palëve, por gjithçka u hodh poshtë nga agjenti i lojtarit. Vendin bosh mund ta zë talenti i shitur dy vite më parë te Everton, Moise Kean.

Lëvizje dhe tek Interi. Marcelo Brozovic ka përfunduar në radarët e Monakos. Kalimi i kroatit në principatë do të sillte fonde të mjaftueshme të zikaltrit që tashmë nuk e fshehin dëshirën për të firmosur me N’golo Kante. Në dalje gjendet edhe Diego Godin, për të cilin ka interes nga Cagliari dhe Fiorentina.