‘Bomba’ që i tha “JO” Ronaldos: Pas refuzimit, ai më kërcënoi…(FOTO)

Modelja e njohur italiane, Sara Croce, ka zbuluar së fundmi se ka komunikuar me futbollistin portugez me famë botërore, Cristiano Ronaldo.

“Ai u shkroi gjysmës së Milanit, vajzave të famshme dhe jo të famshme. Asnjëherë në jetë nuk do të shkoja me një futbollist. Të jesh me një futbollist është sinonim i brirëve të kafshës”, ka deklaruara Sara.

E ftuar në emisionin “Rivelo” të drejtuar nga Lorella Boccia, tregoi për rastin kur sulmuesi i Juventusit u përpoq ta bënte për vete, shkruan mediumi italian ilFattoQuotidiano.

“Një person i dha numrin tim të telefonit dhe u zemërova shumë. Ai më shkruajti në WhatsApp dhe pas refuzimit tim tha që do të më bllokonte në Instagram”, tregoi ajo.