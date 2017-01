2 vite e 8 muaj burg për ish – kryebashkiakun e Dibrës

2 vite e 8 muaj burg, është ky dënimi i dhënë ditën e enjte nga Gjykata për Krimet e Rënda për ish – Kryetarin e Bashkisë së Dibrës, Shukri Xhelili.

Gjykata e dënoi atë gjithashtu me 5 vjet heqje të së drejtës të funksioneve publike.

Ish – Kryebashkiaku akuzohej për korrupsion pasiv, në formën e kërkimit të favoreve.

Prokuroria për Krimet e Rënda kishte kërkuar dënimin me 4 vjet e 6 muaj burg për Xhelilin, por procesi ndaj tij u zhvillua me gjykim të shkurtuar, për këtë arsye ai përfitoi uljen me 1/3 e dënimit.

Ish – Kryebashkiaku i Dibrës u arrestua pas video – skandalit, ku shfaqej duke kërkuar favore seksuale ndaj 20 – vjeçares me iniciale A. A, në këmbim të emërimit të saj në një nga strukturat në varësi të Bashkisë./tvklan.al