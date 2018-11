Deklarata e fortë e gruas së ish Presidentit, Michelle Obama

Michelle Obama ka rrëfyer se është ndjerë ‘e humbur dhe vetëm’ pas një aborti natyral 20 vjet më parë dhe iu nënshtrua fekondimit ‘in vitro’ për të ngjizur dy vajzat e saj.

“Ndihesha dështake, sepse nuk e dija sa të zakonshme ishin abortet natyrale, duke qenë se nuk flitet për to”, ka thënë ish zonja e parë në një intervistë për “Good Morning America” të televizionit Abc.

“Mbyllemi në dhimbjen tonë, duke menduar se jemi me difekt”, ka treguar më pas.

Michelle, e cila sot është 54 vjeç, ka thënë se ajo dhe Barack Obama i janë nënshtruar fekondimit artificial për të sjellë në jetë Sashën dhe Malian, të cilat janë respektivisht 17 dhe 20 vjeç.

“U ndërgjegjësova se isha 34 vjeç”, ka thënë Michelle e cila ishte dukshëm në formë të shkëlqyer në intervistën e saj që pritet të transmetohet të dielën.

“Duhet të përdornim fekondimin artificial”, sepse trupi ka orët e tij biologjike.

Të martën pritet të dalë në libraritë amerikane “Becoming”, libri me kujtime të Obama-s, i cili do të nisë nga Chicago një tur promovimi, i denjë për një yll rroku dhe do të vazhdojë në 10 qytete.