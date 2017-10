E tmerrshme: ‘Në kufirin Shqipëri-Kosovë po trafikohen fëmijët nën moshën 18-vjeçare’

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, në faqen e tij në “Facebook” ka bërë një denoncim tjetër, ku një polic shkruan në lidhje me trafikimin e fëmijëve për marrjen e organeve.

Në mesazhin e dërguar ish-kryeministrit, polici shkruan se në kufi me Kosovën po bëhet trafik fëmijësh nën moshën 18-vjeç. E ndërsa vetë Bëerisha e ka konsideruar këtë si nëj denoncim tronditës.

Postimi i plotë

Një denoncim trondites!

Polici dixhital denonconekzistencen e nje rrjeti, qe trafikon femije per qellim marrjen e organeve per transplant!

I bej thirrje prokurorise te nise me perparesi hetimin! sb

“Zoti Berisha jam një polic ne kufirin e Kukesit problemi qëndron këtu Mund te pshtoni shume jete fëmijësh,ne doganën e Shqipërisë dhe Kosovës po bëjnë trafikim e fëmijëve nen moshë 18 vjeç e poshtë po i trafikojnë ne Kosove për ti qitur pre andej jashtë ne një vend tjetër për t’i marr organet e trupit procedura qe po kryejnë janë fallsfikimi i qartifikates duke i lejuar me kaluar me qartifikate duke futur nga 20 mije lek te vjetra neper qartifikate duke ja kaluar atyre qe rrijne te kabinat aty ne kufi ato për 20 mij lek te vjetra po kalojnë një fëmije deri me sot është trafikuar 9 fëmije i marin neper fshatra te lënur nga fshatrat e varfër janë duke bere një gjë qe nuk duhet te lutem shpërndaje dhe beje sa me te madhe”