Gjymtyrë të djegura, panik dhe ankth: Pamje nga sulmi i sotëm në Londër (Foto)

Policia e ka trajtuar rastin si sulm terrorist, derisa më herët ka pasur dyshime se sulmuesi mund të ketë lënë edhe pajisje tjera shpërthyese në afërsi.

Pajisja ka mundur të ketë vrarë dhjetëra njerëz, por ajo nuk arriti të shpërthente si duhet, duke lënë të lënduar saktësisht 18 persona, në mesin e tyre edhe një 10-vjeçar, transmeton lajmi.net

Udhëtarët e tmerruar vrapuan me shpejtësi dhe u panë me të mbuluar me gjakë, derisa shumica kishin pësuar djegie të rënda në pjesët e trupit.

Dëshmitarët kanë rrëfyer se në vendin e ngjarjes ka pasur edhe nëna me foshnje, por të cilat kanë shpëtuar pa ndonjë lëndim.

Policia u ka bërë thirrje të gjithë atyre që kanë pamje t’i publikojnë në mënyrë që sulmuesi të gjendet sa më shpejt.

Më poshtë mund t’i gjeni pamjet e tmerrit nëpër rrugët e Londrës. /Lajmi.net/