Ja si i justifikon Kryeministri, dështimin e qeverisjes së tij 4-vjeçare

Fjalimet e Edi Ramës në fushatë kanë nisur të enden në mënyrë të tillë që askush të mos e kuptoj ndërsa ai justifikon dështimet e tij e qeverisjes së tij katastrofale për vendin. Si po ndodh kjo? Praktikisht Edi Rama u ka shkatërruar jetën shqiptarëve në 4 vjet me reformat e pastudiuara që ka ndërmarrë në cdo drejtim sidomos në ekonomi, polici dhe shëndetësi.

Por për të justifikuar këtë dështim Edi Rama nuk përdor termin 4 vjet, por me ligësinë e mashtrimit të rradhës përdor një tjetër matës të kohës që në subkoshiencë rëndon më pak, dhe që janë muajt. Gjatë takimit në Burrel duke e ripërsëritur disa herë këtë hile kohore Edi Rama deklaroi: “Janë vetëm 44 muaj, dhe ne besojmë se kemi bërë shumë me atëq nuk është bërë në cerek shekulli.

Prandaj u bëjmë thirrje që do votoni për të marrë njerëz në punë apo do votoni për ti dhënë punë Lulit”. Dhe kur Edi Rama kërkon që të tregojë se çfarë “rrezikojnë” shqiptarët në rast se nuk votojnë PS-në me 71 mandate, ja tek ku me të njëjtën hile ai përdor tashmë “vitet”: “Është zgjedhje për 4 vitet e ardhëshme. Ne duam një mandat shumë të fortë që ta mbajmë ne timonin që të mos vazhdojmë historinë me forcat të tjera në prehër që ndryshojnë timonin rrugës.

Po të donim më shumë pushtet nuk e nxirrnim Lulin nga çadra dhe ne merrnim 100 mandate. Por ne nuk duam që njerëzit e tjerë që nuk e mendojnë si ne të mos votonin. Ju them demokratëve që na e keni borxh nxjerrjen e Lulit nga çadra”. Edi Rama është një mjeshtër në justifikimin e çdo paudhësie të tij, ashtu siç është një mjeshtër i përgatitjes së terrenit për të arritur qëllimet e tij dhe në të dyja rastet, ai nuk ka asnjë lëvizje qerpiku. Të vetmit që e pësojnë në çdo rast janë shqiptarët, dhe koha e tyre që ikën dëm, si me muaj ashtu edhe me vite.