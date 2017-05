Konflikti për pronat, 47-vjeçari plagos me sëpatë në bark bashkëfshatarin

Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Memaliajn, ku një 25-vjeçar është plagosur me sëpatë në bark. Ngjarja ndodhi rreth orës 12:00, në fshatin Zhulaj, pjesë e njësisë administrative Qersarat.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas një konflikti pronësie, Bujar Alija, 47 vjeç, ka goditur me sëpatë në bark riun me inicialet A.R, të cilin e kishte bashkëfshatar.

Fill pas ngjarjes, 25-vjeçari është transportuar me urgjencë drejt spitalit Rajonal të Gjirokastrës, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, autori i dyshuar është ndaluar nga policia.