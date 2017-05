Kukës, presion 21-vjeçares për martesë, arrestohet 27-vjeçari

Policia e Kukësit ka arrestuar një 27-vjeçar, i cili ka mbajtur për 5 ditë në banesën e tij një 21-vjeçare, duke i bërë asaj presion që të martohen.

Pajtim Kolgjini, banues në Kukës, u kallëzua nga shtetasja me iniciale S.L., 21 vjeç, banuese në Dibër. Sipas saj, ky shtetas, më datën 23.05.2017, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike në mënyrë të vazhdueshme, duke e detyruar që të shkojë në automjet me të dhe më pas e ka dërguar tek banesa e tij, duke i bërë presion me qëllim që të martohen.

Materialet i kaluan Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Kukës për veprën penale “përndjekja”.