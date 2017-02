Kush e ka ushtrinë më të fortë në botë, ShBA, Rusia apo Kina?

Tri shtet më fuqinë më të madhe ushtarake janë Shtet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina, të cilat që nga koha e Luftës së Ftohtë, janë në garë me njëra-tjetrën, se cila do të ketë dominim më të madh në botë.

Derisa Rusia ka trashëguar një pjesë të Bashkimin Sovjetik dhe me rënien e të cilit ka ra edhe fuqia e Rusisë, ajo pretendon të rikthejë ndikimin që kishte ish BRSS-ja.

Kina po ashtu gjatë viteve ka humbur ndikimin botëror që ka pasur, pasi është nga pak shtete që ende ka në fuqi regjimin komunist, ndërsa ish aleatët e saj, kanë kaluar në sisteme tjera qeverisëse.

Derisa historia politike e ushtarake e Rusisë dhe Kinës, është përcjell me ngritje e rënie, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë njohur asnjëherë rënie, as në aspektin politik e as ushtarak, duke mbetur përherë fuqia numër një dominuese në botë.

Ka shumë video që në mënyrë krahasimtare tregojnë fuqinë e tre shteteve.