Në Angli zhduket 16-vjeçari shqiptar

Policia është vënë në kërkim të një adoleshenti shqiptar, i cili është raportuar i zhdukur nga adresa ku po qëndronte në Worthing të Anglisë.

16-vjeçari Eduart Deda, një emigrant shqiptar, herën e fundit u pa rreth orës 21:30, të 29 majit.

Policia ka shpërndarë detaje rreth pamjes së të riut, në përpjekje për ta gjetur atë ndërsa i ka bërë apel kujtdo që ka informacione rreth tij të lajmërohen në Polici.

Deda është një djalë i dobët, me mustaqe dhe flokë të shkurtra.

Ai mësohet se ka gjithashtu një shenjë në dorën e tij të majtë.

“Ai flet me një aksent të huaj dhe herën e fundit që u pa ishte i veshur me një xhaketë të zezë me kapuç, një bluzë të bardhë, xhinse ngjyrë të kaltër dhe atlete të zeza”, thuhet në përshkrimin e autoriteteve britanike./21Media