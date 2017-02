Në versionin e tyre

Nick Cave dhe Warren Ellis kanë ripërpunuar këngën “I’ve Got A Future” të Toydrum.

Kënga vjen nga albumi i fundit i Toydrum – një projekt dytësor i UNKLE të Pablo Clements dhe James Griffith – i quajtur “My Eye On You (To Reinvision)”, që në vetvete është një album remix.

Clements dhe Griffith patën deklaruar se kanë listuar miqtë, kolegët dhe njerëzit me të cilët dëshirojnë të punojnë, për të ri-aranzhuar disa këngë të tyre.

Dy pre tyre, që Toydrum kanë zgjedhur për projektin e tyre të ri, janë Cave dhe Ellis, të cilët bashkërisht kanë ripërpunuar këngën “I’ve Got A Future”.