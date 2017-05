Ka nisur protesta madhështore e opozitës në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Në shesh janë dhjetëra mijëra shqiptarë që kanë ardhur nga 4 anët e vendit.

Fiks në orën 12:00, protesta u çel me Himnin e Flamurit dhe më pas, do të vazhdohet me mesazhet e figurave të njohura apo qytetarëve nga shtresa të ndryshme shoqërore.

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, do të marrë fjalën në fund.

Basha tashmë u ka prirë protestuesve me familjen e tij, bashkëshorten dhe dy vajzat dhe ndodhet para Kryeministrisë.