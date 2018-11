Putini gjen aleatë në Itali, do ta vizitojë Romën së shpejti

Presidenti rus, Vladimit Putin e ka pranuar ftesën për ta vizituar Italinë, që konsiderohet si një prej shteteve evropiane që do të shtyejë përpara përmirësimin e raporteve me Moskën dhe heqjen e sanksioneve të BE-së.

Kryeministri i Italisë, Giuseppe Conte, që drejton një qeveri të së djathtës ekstreme dhe partive kundër establishmentit, që të gjitha pro raporteve më të mira me Rusinë, e kishte vizituar Moskën gjatë muajit të kaluar, duke e ftuar Putinin në Romë sa më shpejt të jetë e mundur. Kremlini ka bërë të ditur të enjten se diplomatët tani janë duke u marrë vesh rreth datës së vizitës së tij në Itali.

Rusia synon që të forcojë lidhjet me Italinë, me qëllim që t’u jepet fund sanksioneve të BE-së, të vëna mbi Moskë, pas aneksimit të Krimesë më 2014, raporton Reuters, transmeton Koha.net.

Conte i kishte thënë Putinit muajin e kaluar se mendon që sanksionet “duhet të marrin fund sa më shpejtë të jetë e mundur”.