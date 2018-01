Putini me supermakinë të re(Foto)

Është parashikuar për në muajin maj debutimin e makinës së re presidenciale të Vladimir Putinit. Automjeti është i gatshëm të hyjë në garazhin e Kremlinit si limuzinë zyrtare e parë e Rusisë së re.

Për momentin janë vetëm disa prototipe që janë fotografuar në fazën e testimit.

Vërehet një karroceri që të kujton në pamje të parë një Bentley apo një Rolls Royce.

Por aspekti më i rëndësishëm është se pas shumë vitesh me makinën e blinduar gjermane “Mercedes Classe S”, personi më i fuqishëm në Rusi, do të udhëtojë me “Made in Russia”.

Automjeti është fryt i projektit “Kortezh” që parashikon krijimin e një platforme për automjetet në lartësi të lartë./TCh/

