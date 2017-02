Armand Shkullaku duket se do të rikthehet sërish në një bashkëpunim me Aleksandër Frangajn, kësaj radhe në një televizion me të madh, pikërisht në Tv Klan.

Gazetarja Mira Kazhani shkruan se ata janë marrë vesh që Shkullaku të marrë detyrën e drejtorit ekzekutiv të Tv Klan dhe ABC News duke u bërë kështu numri dy pas vetë Frangajt.

Largimi i tij nga ABC News shkaktoi polemika të shumta. /Albeu.com/