SHBA armatos Shqipërinë, njihuni me “bishat” e ushtrisë shqiptare (video)

Ministrja e Mbrojtjes e Shqipnisë, Olta Xhaçka, tha se Shqipnia, ka me i marrë tre helikopterë të tipit “Black Hawk” nga Shtetet e Bashkueme të Amerikës.

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, e pranishme të Haën në mbramje në emisionin “Real Story”, theksoi se në javët në vazhdim ka me qenë në SHBA me nënshkrue kontratën.



“Do të marrim (Shqipëria) tre helikopterë të tipit “Black Hawk”. Kontrata firmoset pas pak javësh në SHBA. Do rrisë kapacitet tona, do e modernizojnë flotën tonë. Janë në gjendje shumë të mirë dhe normalisht të përdorura”, – tha ministrja e Mbrojtjes