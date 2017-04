Sot zgjedhet presidenti i ri i Shqipërisë, kandidat – Ilir Meta

Parlamenti i Shqipërisë, sigurisht pa opozitën, do të zgjedhë sot Presidentin e ri të Republikës, njoftonë mediet e Tiranës.

Ilir Meta është kandidatura unanime e aleancës PS-LSI-PDIU për këtë detyrë të lartë.

Grupi Parlamentar i LSI-së propozoi emrin e kreut të kësaj force politike Ilir Meta dhe atë të Ministrit të Drejtësisë, Petrit Vasili si kandidatët për kreun e shtetit. Pas negociatave mes LSI dhe PS, kryesia e selisë rozë ka dalë dje me një vendim unanim për të mbështetur Ilir Metën si kandidat për postin e Presidentit të Republikës.

Mbështetja totale e PS-së për Ilir Metën dhe mos nxjerrja e asnjë kandidature tjetër, bënë që mazhoranca të shkojë e unifikuar në votim e sotëm.

Sot në orën 17:00 pritet të mbahet votimi në Kuvend. Shqipëria do të ketë presidentin e ri.

Vendimi i PS-së u zyrtarizua mbrëmjen e djeshme duke i hapur rrugë procesit të votimit në Kuvend dhe duke i dhënë fund ngërçit politik. Zgjedhja e kreut të ri të shtetit vjen pas një serë tentativash për të pasur një konsensus mes opozitës dhe mazhorancës. Kuvendi zhvilloi tre raunde votimesh për kreun e shtetit pa asnjë kandidat. Kreu i Kuvendit Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama kërkuan publikisht që në tre raundet e para Partia Demokratike të sillte kandidatët e saj për votim. Mazhoranca ishte e gatshme të votonte një kandidatur të pranueshme nga PD-ja. Por opozita bojkotoi të tre raundet duke rrezikuar të çojë vendin në krizë presidenciale, përveç krizës zgjedhore ku është futur prej disa javësh.

Në këto kushte mazhoranca u detyrua të zgjedh mes zgjedhjeve të parakohshme për shkak të mungesës së një presidenti, apo të zgjedh një emër nga radhët e saj. Emri i Ilir Metës është më përfaqësuesi jo vetëm i aleancës PS-LSI, por edhe i gjithë klasës politike. Përveçse ka një karrierë brilante politike si Ministër, Zv/Kryeministër, Kryeministër, Kryetar Parlamenti dhe drejtues i një force të rëndësishme politike, Ilir Meta ka prestigjin e lartë për të qenë drejtues shteti. Ilir Meta ka mbështetjen absolute të koalicionit PS-LSI-PDIU për kreun e shtetit, por gjithashtu gëzon dhe mbështetjen e Partisë Demokratike. Edhe pse dje kreu i PD-së, Lulzim Basha foli nga çadra me tonë të forta, dikur ishte vetë Lulzim Basha ai që vlerësonte qëndrimet e Metës dhe LSI për situatën politike. Nuk është çudi që sot Meta si kandidat për President të marrë dhe mbështetjen e Partisë Demokratike.

Ndërkohë që ish-kryeministri Sali Berisha dhe ish-lideri historik i Partisë Demokratike, edhe sot, e sheh Ilir Metën dhe rolin e tij në politikë mjaft pozitiv për zhvillimet politike në vend. Dy ditë më parë, në intervistën e dhënë për “Ora Neës”, Berisha tha: “Përpjekjet e Ilir Metës janë për t’u vlerësuar. Një njeri që thotë se mandatet e mia janë në favor të zgjidhjes së krizës, unë mendoj se ai ka bërë detyrën e tij me përgjegjësi. Çdo politikan që ka nuhatje politike e sheh që vendi është zgrip”,- ka komentuar ish kryeministri Sali Berisha gjatë intervistës së tij në “Tonight Ilva Tare”. Me shumë se sa Sali Berisha nuk mund të gjykojë njeri tjetër në PD, pasi PD-ja shtyllë kurrizore ka Berishën.

Edhe Edi Rama u shpreh në Top Story: “Është një president që me siguri mund të kompensojë boshllëkun e madh që kemi patur deri më tani. Është një President i lidhur me të gjithë. Ka akses tek të gjithë, flet me të gjithë dhe u thotë të gjithëve se çfarë mendon. Kjo është një zgjidhje ideale edhe për vetë PD”- tha kryeministri.

Sot Shqipëria do ketë Presidentin e ri të Republikës.