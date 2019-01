Tensioni Iran-Izrael, Gjermania ndalon avionët e Teheranit

Jemi gati për luftën vendimtare që do të sjellë zhdukjen e Izraelit. Forcat tona të armatosura janë të përgatitura për ditën ku Izraeli do të shkatërrohet”. Këto janë fjalë të shefit të aeronautikës iraniane, Aziz Nasirzadeh sipas televizionit shtetëror të Teheranit dhe të publikuara në sajtin “Times of Israel”. Pohimet e gjeneralit Nasirzadeh, vijnë pas sulmeve izraeliane në Siri kundër ushtarëve iranianë.

Ndërsa tensioni rritet në Lindjen e Mesme, Gjermania po ndalon avionët iranianë nga Mahan Air. Zyra Federale e Forcave Ajrore Gjermane ka njoftuar se do të tërheqë lejen për të fluturuar kompanitë e Teheranit në territorin gjerman, që nga kjo javë, sipas disa gazetave. Një masë për shkak të dyshimit se shërbimet sekrete të Republikës Islamike kanë kryer dhe planifikuar sulme të tjera në Evropë. Mahan ka qenë në listën e sanksioneve të SHBA që nga viti 2011. Sipas amerikanëve, armët, municionet dhe luftëtarët transportohen në Siri me aeroplanët e Mahan Air.

Nga ana e tij, Izraeli ka specifikuar se “raketa e mesme në tokë kundër Lartësive të Golanit të kontrolluar nga Izraeli është e prodhimit iranian dhe nuk është përdorur kurrë në luftën në Siri”. Zëdhënësi ushtarak izraelit Jonathan Conricus shpjegoi për gazetarët, duke nënvizuar se “raketa u soll në Siri nga Irani me synimin për të goditur Izraelin në të ardhmen”. Ai i së dielës në malin Hermon ishte një sulm i paramenduar në një zonë ku ka pasur mijëra civilë izraelitë”.

Ushtria e Tel Aviv ka pranuar haptazi përgjegjësinë për sulmet ndaj forcave Quds, roje të revolucionit iranian. Për ushtrinë, sulmet janë një përgjigje ndaj raketave të lëshuara nga të njëjtat forca, që do të kishin nga Siria në lartësitë e Golan, të kapur nga mbrojtja ajrore izraelite. Izraeli më pas shpjegoi se ai iu përgjigj sulmit duke synuar “objektivat ushtarake të forcave iraniane Quds në Siri dhe bateritë siriane të mbrojtjes ajrore”.

Objektivat përfshijnë depot e municioneve, një vendndodhje në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut, një njësi zbulimi iraniane, një kamp trajnimi ushtarak iranian.