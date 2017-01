Tri vite burg për burrat që rrahin gratë!

Kush rreh gruan në mënyrë të përsëritur edhe nëse e dëmtuara do të tërheqë denoncimin, siç ndodh zakonisht, dhunuesi nuk do t’i shpëtojë më hetimit dhe ndëshkimit.

Kështu parashikon paketa me ndryshimet e reja në Kodin Penal të Shqipërisë.

Projektligji i propozuar nga Ministria e Drejtësia, i cili pritet të shqyrtohet dhe miratohet në fillim të këtij sesioni parlamentar, parashikon rritjen e masës së dënimit për dhunuesit e përsëritur të anëtarëve të familjes ndërsa për herë të parë ndjekja penale nuk do të pushohet edhe nëse e dëmtuara heq dorë nga denoncimi.