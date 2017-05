Trump: Autokrati amatorTrump: Autokrati amator

Kundërshtarët e Presidentit Trump kanë shpenzuar muajt e parë të administratës së tij të angazhuar në një debat të pazakontë, por të rëndësishëm: A është Trump një problem, sepse ai është i paaftë ose për shkak se ai strehon qasje autokratike që kërcënojnë vetë demokracinë amerikane?

Në fund të 100 ditëve të para, debati ishte i prirur drejt paditurisë. Trump nuk e dinte ose nuk u interesonte shumë për politikën, u zhvendos nga një pozicion ndaj një çështje në tjetër pozicion, shmangu elokuencën në favor të tweeting-ut dhe as nuk u shqetësua për mbushjen e qindra vendeve të punës në qeveri.

Të pasurit, veçanërisht ato të Wall Streetit, u gëzuan kur Trump u tërhoq nga shumë prej premtimeve të tij populiste, sidomos në tregti, dhe u zhvendos drejt një konservatorizmi konvencional, por mjaft radikal: shkurtime të mëdha të taksave për të pasuritë, liberalizimin në një shkallë. Për të privilegjuarit, ditët e lumtura ishin këtu përsëri.

Ata që frikësohen nga ana autoritare e Trump-it, pranuan se potenciali i tij për tejkalim të normave ishin të paktën pjesërisht të kufizuara nga sistemi ynë i të drejtave. Liria për të organizuar dhe shprehur opozitën, fuqia që zgjedhjet e lira u japin çdo qytetari, pavarësia e gjykatave dhe liria e medias – të gjitha janë shumë të gjalla.

Sidoqoftë, anëtarët e kësaj qasje anti-Trump këmbëngulën në vigjilencë kundër indiferentitetit alarmues të Trump ndaj normave bazë të vetëqeverisjes, përzemërsinë e tij për liderët e ndryshëm dhe qëndrimin e tij të egër ndaj kundërshtarëve.

Javën e kaluar, argumenti mori një kthesë të mprehtë, vendimtare dhe trishtuese. Trump provoi se ne kurrë nuk mund të kemi lluksin të humbasim përqendrimin në mënyrat se si ai mund të minojë rregullat dhe parimet e republikës sonë demokratike.

Senatori Richard J. Durbin (D-Ill.) u shfaq të premten në “Morning Joe” të MSNBC dhe foli për të vërtetën thelbësore: “Mendoj se duhet të arrijmë në vijën fundore këtu. Presidenti Trump është i rrezikshëm.”

Po ai eshte.

Shkarkimi i James B. Comey si drejtor i FBI-së dhe mjegulla e gënjeshtrave të administratës që synon të turbullojnë arsyen e vërtetë për vendimin e Trump janë shenjat më të rëndësishme që ne kemi një udhëheqës i cili do të bëjë gjithçka që duhet për të rezistuar llogaridhënien.

Ai do të sulmojë çdo njeri që hyn në rrugën e tij. Largimi nga Trump i Sally Yates, prokurori i përgjithshëm dhe Preet Bharara, prokurori i Nju Jork, tani mund të shihet në një optikë më të keqe. Rod J. Rosenstein, zëvendësprokurori i përgjithshëm në të cilin fillimisht Trump u përpoq të mbërthejë përgjegjësinë për shkarkimin e Comey, mund të ketë radhën – nëse ai është person me integritet siç miqtë e tij e përshkruajnë.

Natyrisht, Trump mund të konsiderohet si jo kompetent dhe autoritar. Ne mund të shpëtohemi nga fakti se Trump i pamend është shpesh armiku më i keq i Trumpit autoritar. Nëse ne jemi me fat, mosbindja e habitshme e Trump do të jetë zhbllokimi i tij.

Fillimisht, zëdhënësit e tij patetikisht u përpoqën të mashtroinë duke pretenduar se vendimi i shkarkimit të presidentit u ngrit nga një shqetësim i thellë se si Comey kishte trajtuar Hillary Clinton. Pastaj Trump shpërtheu me centrifugimin e tij. Ai i tha Lester Holt të NBC-së se kishte planifikuar kohë më parë për të hequr qafe Comey dhe se kishte të bënte me “këtë gjë të Rusisë”. Me bast se ky qëndrim do të ketë ndryshuar përsëri nga koha kur do lexoni këtë sepse pengimi i një hetimi për veten tate nuk është një ide e mirë.

Asnjë fjalë nga Shtëpia e Bardhë e Trump nuk është e besueshme dhe mbjellja e të pavërtetëve të përshtatshme është një tjetër shenjë e autokracisë. Pra, është përpjekja e Trump për të hedhur në erë zgjedhjet e ardhshme, arsye për funksionimin në të vërtetë të komisionit të tij për “integritetin e zgjedhjeve”. Komisioni do të kërkojë të justifikojë duke e bërë sa më shumë të vështirë të jetë e mundur për kundërshtarët e Trump, veçanërisht në komunitetin e pakicave, për të votuar.

Dhe si autoritarët kudo, ai nuk synon thjesht t’i mposhtë armiqtë e tij, por t’i poshtërojë ata. Kështu ai sulmoi Comey në intervistën e Holt – flasim për mungesën e vetëdijesimit – dhe kërcënimi i tij në Twitter të premten: “James Comey shpresojmë më mirë që nuk ka ‘kaseta’ të bisedave tona para se të fillojë të rrjedhin në shtyp! “Obsesionet presidenciale me” kaseta “janë të rrezikshme.

Trump e kuptoi qartë se raportet e besnikërisë së kërkuar te Comey e bënin atë të tingëllonte si një mafioz ose një despot.

Ishte e përshtatshme që takimi i Trump me ambasadorin rus dhe ministrin e jashtëm u kap fotografikisht javën e kaluar nga Tass, agjencia qeveritare e lajmeve e Vladimir Putinit. Mediat amerikane të bezdisshme u përjashtuan nga ky takim i lumtur. Nuk mund të shihet më si e pabesueshme të dyshohet se modeli i Trump është Putin, një njeri që ka lavdëruar për “kontroll shumë të fortë mbi një vend”. Kjo duhet të trembë të gjithë ne deri në vdekje./Lexo.al/