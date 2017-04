Trumpit i kërkohet ta bombardojë Korenë e Veriut para se ajo t`i godasë qytetet amerikane

Presidenti Donald Trump po vihet nën presion nga një sërë senatorësh amerikanë për të nisur një sulm të shpejtë ndaj furnizimeve bërthamore të Kim Jong-un para se raketat e tij të mund të arrijnë qytetet amerikane, shkruan “Daily Star”.

Senatori amerikan, Lindsey Graham, i ka bërë thirrje Trump të ndërmarrë një ofensivë dhe të fillojë sulmin e parë ndaj armëve të Kim Jong-un, edhe nëse kjo do të niste një luftë në rajon.

Graham shtoi se lufta do të ishte e keqe për të gjitha kombet rreth Gadishullit Korean, duke përfshirë Kinën dhe Japoninë, por sipas tij, kjo nuk ul rrezikun që i kanosët SHBA-së nga raketa e Koresë së Veriut,

‘Do të ishte e tmerrshme, por të paktën lufta do të ishte atje dhe jo këtu”, është shprehur ai sipas gazetës britanike.

Trump u duk sikur u tërhoq nga komentet e mëparshme rreth fillimit të sulmeve ushtarake në vendin diktatorial, duke preferuar një qasje diplomatike, por pas testit të fundit të raketa, ka dërguar një armatë të tërë drejt Gadishullit Korean.

“Syri.net” thekson se Koreja ka kërcënuar vazhdimisht SHBA-në me sulme bërthamore, dhe vetëm para disa ditësh shfaqi një video propagandistike, ku gjoja rrafshonte një qytet amerikan.

Ajo ka thënë do të vazhdojë të testojë raketa, pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare dhe rritjes së tensioneve ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë një zyrtar i lartë i shtetit komunist për BBC.

“Ne do të testojmë raketa të tjera në baza javore, mujore dhe vjetore”, ka bërë të ditur zëvendësministri i Punëve të Jashtme i Koresë së Veriut, Han Song-Ryol.

Ai ka thënë se një “luftë totale” do të shpërthente vetëm nëse SHBA’ja do të ndërmerrte ndonjë veprim ushtarak.