Turqi: Policia ndalon qindra punonjës të aeroportit

Policia në Turqi ndaloi të shtunën qindra punonjës të aeroprtit, që po portestonin për kushtet e punës në aeroportin e ri të Stambollit. Aeroporti, që pritet të hapet muajin e ardhshëm, është një projekt gjigand i mbështetur nga Presidenti Tayyip Erdogan.

Protesta filloi pas një aksidenti të një autobuzi të brendshëm të aerportit ditën e premte, ku u plagosën 17 punonjës.

Sipas sindikatës, protestës ju bashkuan mijëra punonjës, por më pas protestuesit u shpërndanë nga policia, që përdori gaz lotsjellës.

Sipas një ligjvënësi të opozitës kurde, numri i të ndaluarve ishte rreth 400 vetë.

Aeroporti i ri, për të cilin Turqia thotë se do të jetë më i madhi në botë, është një prej projekteve madhore 15-vjeçare që ka mbështetur Erdogani, mes tyre ura, porte dhe hekurudha, që e kanë transformuar infrastrukturën e Turqisë.

Këto projekte janë ndërtuar me kredi me kushte të favorshme. Megjithatë, të premten Erdogan tha se qeveria i ka bllokuar investimet e reja, me synimin për të kontrolluar inflacioni dhe për të mbështetur lirën turke, që gjatë këtij viti ka rënë 40 për qind kundrejt dollarit.