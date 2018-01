Vdekja e djalit shkodran në Francë, babai hap zemrën për Florencin

Babai i shqiptarit Florenc Beqiraj i cili humbi jetën në rrethana misterioze në një spital në Marsejë të Francës ka rrëfyer ngjarjen e trishtë në emisionin “Me zemër të hapur” të News 24.. Gëzim Beqiraj tha se djali i tij 23-­vjeçar ishte një djalë i urtë dhe punëtor dhe kërkon të zbardhet e vërteta e vdekjes së djalit. “Ai ka qenë një nga fëmijët më të veçantë kush e ka njohur. Nuk e them unë, por e thonë të gjithë ata që e njohin. Ai ka qenë punëtor me mua. Ai tha “unë po iki në Francë për punë”. Të më japin provat që djali im nuk e ka pranuar azilin. Ai ka ikur në vitin 2016 në Francë dhe ka shitur rroba në të zezë në Francë. Ne i kemi nisur lekë nga Shqipëria. Pse flasin keq për djalin tim?”­ tha babai i të riut, raporton BW. Ndër të tjera Gëzim Beqiraj ka thënë se djali ishte regjistruar si egjiptian dhe kishte kërkuar azil ekonomik dhe jo politik. Ai u shpreh se djali është arrestuar nga policia në shtëpi teksa ishte duke gatuar dhe ka rrëfyer edhe bisedën e fundit me të pas arrestimit.

“Ai është regjistruar si egjiptian dhe nuk ka kërkuar azil politik, por azil ekonomik. Atij nuk ja kanë aprovuar azilin dhe ka qëndruar pa dokumente. Djali ishte në shtëpi duke gatuar kur ka shkuar policia e ka marrë. Djalit i kishin dhënë vetëm një vit qëndrim dhe më pas ai ka punuar në të zezë. Djalin e kanë marrë ashtu siç ishte dhe e kanë çuar në polici. Ne na ka marrë shoku i djalit i cili na ka thënë se Florencin e ka marrë policia. Djali na ka marrë në telefon me telefonin e policisë dhe ka folur me te motrën e tij. Ai i ka thënë thuaji babit dhe mamit të mos mërziten se pas 3-­4 ditë do kthehem sa të plotësohet numri. Pas 4 ditësh e kemi marrë në telefon dhe na kanë thënë se djalin e keni të vdekur. Kush ma mbrojti djalin? Kur kam folur më ambasadorin ne telefon i kam kërkuar ndihmë. Ambasadori tha se unë jam në Paris dhe nuk mund të vinte. Nëse djali im ka bërë ndonjë gjë, ata nuk të falin. Shteti ynë të reagoj dhe dua të zbardhet e vërteta se kush ma mbyti djalin”­ ka thënë Gëzim Beqiraj.