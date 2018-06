VIDEO/ Mbreti i shpejtësisë në qiell, avion hipersonik që lidh Nju Jorkun me Parisin për 2 orë

Aeroplani, i cili nuk duhet të bëjë fluturimet e para tregtare para njëzet apo tridhjetë vjetësh, mund të arrijë shpejtësinë prej 6174 km / h në një lartësi prej 28.9km.

Ky është një vështrim i parë në projektin ambicioz të Boeing. Në një konferencë të Institutit Amerikan i Komunikacioni ajror dhe Astronics në Atlanta, Boeing këtë javë zbuloi një imazh të konceptit të tij të avionit Hypersonic që dëshiron të dnërtoje disa vite me vonë si pasardhës i avionit të famshëm ‘Concorde’.

Ndërsa aeroplani franko – britanik ishte në gjendje të arrinte një shpejtësi 2145 km / h në një lartësi prej 16 km, avioni i Boeing mund të lëvizte për të arritur 6174 km / h në një lartësi maksimale prej 28.9km. Me fjalë të tjera, ajo mund të arrijë Los Anxhelos në Tokio për tre orë dhe Nju Jork në Londër në vetëm dy orë.

Aeroplani Boeing mund të përdoret për transportin e udhëtarëve, mallrave, apo edhe për transportin ushtarak. Për fat të keq, ajo nuk duhet të shohë prodhimin dhe tregun para 20 deri në 30 vjet.

Në mënyrë që sipërfaqja e kabinës të jetë sa më e qetë, avioni nuk do të ketë veshje te veçantë. Këto do të zëvendësohen nga ekranet që do të transmetojnë pamje të jashtme dhe do të lejojnë pasagjerët të admirojnë shijimin e Tokës dhe hapësirës, shkruan ‘La Depeche’. “Do të jetë një pamje e mrekullueshme”, tha Kevin Bowcutt, drejtor i hulumtimit të Boeing dhe teknologjisë supersonike. Gjithashtu, avioni duhet të jetë prej titani për të përballuar temperaturat e larta dhe për të shmangur fërkimet.

“Boeing mbështetet në gjashtë dekada të punës në hartimin, zhvillimin dhe fluturimin e automjeteve hipersonike eksperimentale, duke u bërë kompania ideale për të udhëhequr përpjekjet për të komercializuar këtë teknologji në të ardhmen”, tha Kevin Bowcutt. .

Prodhuesi amerikan duket me të vërtetë i pozicionuar mirë për të fituar në këtë sektor. Në vitin 2004, ai tashmë ka thyer rekordin e shpejtësisë botërore me X-43 Scramjet, i cili arriti shpejtësinë 11,236.68 km / h. Gjashtë vjet më vonë, X-51, një prototip i një aeroplani hipersonik pa pilot të pajisur me një superstratoreaktor, bëri fluturimin e parë.

Disa kompani janë të angazhuar në një betejë të vërtetë për të fituar tregun e avionëve supersonik. Duke filluar me prodhuesin aeroplanë Boom i cili aktualisht punon në një avion të aftë për të bërë Londër në Nju Jork në 3 ore e 15min. Përpara tij, kompania HyperMach AeroSpace ndjek në diskrecionin e saj projektin e aeroplanit supersonik që mund të fluturojë në Mach 5. Testet e para janë planifikuar për vitin 2025.

Nga ana e saj, Spike Aerospace tashmë ka përfunduar testimin e heshtur Spike S-512, Supersoniku e saj të qetë në tetor të vitit 2017. Kompania është një marketing që nga viti 2023. Së fundi, NASA vetë ka ndarë fonde për të zhvilluar pikëpamjen e saj avionë supersonik të aftë për të bërë një Paris-New York në 4 orë e 30 minuta

