Çmenduri/ Bartomeu sfidon Messin: Jap dorëheqjen nëse flet publikisht!

Presidenti i Barcelonës, Josep Maria Bartomeu, nuk ka ndërmend që të japë dorëheqjen. Ai nuk dëshiron të largohet nga drejtimi i klubit dhe nëse kjo përkthehet me largimin e Lionel Messit nga klubit.

Argjentinasi nuk e do, tifozët po protestojnë kundër presidentit, ndërsa ky i fundit ka një ide tjetër. Presidenti ka pranuar se do të largohet nga klubi, por vetëm me një kusht të vështirë sipas asaj që shkruan TV3.

Bartomeu do të japë dorëheqjen nëse Messi del publikisht dhe deklaron se problemi më i madh i Barcelonës është presidenti. Një skenar surreal dhe thuajse i pamundur, pasi kapiteni me siguri që nuk do e bëjë diçka të tillë.