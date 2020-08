Di Laurentiis: Koulibaly? Vetëm United, City dhe PSG mund të paguajnë!

Presidenti i Napolit, Aurelio Di Laurentiis, ka folur hapur për të ardhmen e futbollistit të tij, Kalidou Koulibaly. Qendërmbrojtësi është një ndër më të mirët në botë në rolin e tij dhe interesimi për të, ka qenë i lartë.

Gjithsesi, Di Laurentiis insiston se vetëm tre skuadra kanë kapacitet financiare për të arritur te firma e Koulibaly: Manchester City, Manchester United dhe PSG.

“E ardhmja e Koulibaly? Nuk kemi biseduar ende as me Manchester Cityn, as me Manchester United, e as me PSG-në. Këto janë klubet që mund ta përballojnë financiarisht një transferim të tillë”, u shpreh Di Laurentiis mes të tjerash.