Një veturë është djegur në Vlashnjë të Prizrenit pasditen e sotme.

Brenda veturës së djegur nga dyshimet e para është edhe një viktimë.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Vesel Gashi për klankosova.tv ka thënë se rasti është duke u hetuar si vdekje e dyshimtë.

“Policia së bashku me prokurorin e shtetit është në vendin e ngjarjes dhe është duke hetuar një rast ti vdekje e dyshimtë. Për më shumë në lidhje me rastin do të njoftoheni me kohë”, deklaroi Gashi.