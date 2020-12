“Do bëj seks me kë e ndjej e jo për një kafe”/ Deklarata e Sindit shkakton polemika, Melisa largohet nga studio…

Biseda me tone të larta mes Sindit dhe Melisës detyroi këtë të fundit të largohet nga studio. Melisa i kujtoi një pyetje Mevlanit në takimin që kishin së bashku.

Ajo tha se në takimin me të djali nga Kavaja ka thënë se seksi për të është shumë i rëndësishëm, e për këtë arsye Melisa ishte kurioze të dinte se çfarë mendonte ai që Sindi është e pa eksperiencë në marrëdhënie. Në këtë moment reagoi Sindi, e cila tha se fakti që është e virgjër, nuk do të thotë që nuk dinë të thotë seks. Ndërkohë në bisedë e sipër Sindi i tha “unë do bëj seks me atë që e ndjej e jo me atë që më jep një kafe”. Pas kësaj deklarate, u irritua së tepërmi dhe preferoi të largohej nga studio. Ndërkohë konkurrentët u ndanë në dy pjesë, në ato që u pozicionuan pranë Sindit, e në ato që nxituan pas Melisës.

Sindi: Jam e virgjër dhe nuk di të bëj seks si puna jote. Unë të lidhem me të s’do di të bëj seks. Ti shyqyr po na bën seks.

Melisa: Po kush të krahasoi me mua.

Sindi: A the për Sindin? Melisa është një shkencë për të bërë seks?

Melisa: Doja një përgjigje nga Mevlani.

Sindi: Është problem me bo seks motra, problem me e provuar. Unë jam njeriu i tillë që kurrë nuk ofendoj.

Melisa: Unë i thash pykë dhe më pas më the ti këtë gjë.

Sindi: Melisa pret të ofendoj dhe më pas të rri kot.Më thuaj këtë gjë unë si gocë e virgjër kam problem të mësoj seksin.

Melisa: Ke gjet tabelë qitje hajde të sulmoj Sindin.

Sindi: Unë do e bëj me atë që e ndjej, e jo me atë që e bën për një kafe. Kaq lloj njeriu je kaq bën. I thash atë që meritoj.