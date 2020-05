“Do vish me mua për 10.000 euro?” Pazare për një natë me Kejvina Kthellën, reagon ish-velina

Kejvina Kthella ka sqaruar fotot e bisedave të saj ku bisedonte me një mashkull për të shkuar me të për 5000 euro natën.

Por ish-velina ka thënë se mesazhet nuk janë të vërteta dhe janë modifikuar me anë të një programi.

Ajo është shprehur se nuk bën pazare për shit-blerje, duke theksuar se cdo gjë që e ka arritur me zotësinë time. Kejvina shtoi përsa kohë të jetë gjallë sdo i lejojë “këto vemje të ngrejnë krye mbi dinjitetin e saj”.

Kejvina Kthella: Fakti që je një mizë dhe mizat dihet se çfarë hajnë dhe ku rrinë nuk do të thotë që unë të lejoj ty të përdorësh emrin tim për disa followersa ose klikime lajmesh.

Egziston një program që quhet ‘prankgram’ që mund të huazojë identitetin për pak çaste me qëllim keqadashëse por të pa përfillshme nga një njeri që ka 2 pare mend për të kuptuar që ato mesazhe dhe fotot janë fake dhe më fake se personi që qëndron mbrapa tyre.

Në qoftëse ndonjë njeri zotëron mesazhe ose fakte diskriminuese kundrejt meje ju ftoj të mi dërgoni me screen record ku i keni këto mesazhe me emrin dhe profilin tim të vërtetë. Deri atëherë ju ftoj të gjeni një punë më të mirë për të bërë sepse Kejvina Kthella nuk bën pazare as shitje blerje.

Çdo gjë që e kam arritur, e kam arritur me zotësinë time dhe kush me njeh e di këtë gjë. Doja të sqaroja sepse shoh që abuzohet se tepërmi me femrat shqiptare dhe i kategorizojnë ato si sende që mund të blihen dhe shiten. Unë përsa kohë të jem gjallë sdo i lejoj dhe s’kam për ti lejuar këto vemje të ngrejnë krye mbi dinjitetin tim.”

Ndërsa më pas demaskoi edhe mesazhe të tjera ku meshkuj i kërkonin që të shkonin me ta për shifra të mëdha si 5000 euro apo edhe 10000 euro.

“Sa e pate natën, 5000 mos gabohem?”- shkruan një prej tyre.

Ndërsa një tjetër i shkruan: “A pranon 10.000 euro për një natë? Nuk tallem.”

Por ish-velina iu është kthyer: “Të jap 20, më jep motrën dhe nënën, gomar.”

Ka pasur edhe persona që e kanë kërcënuar në inbox duke i shkruar se do i publikojnë video dhe foto intime, por Kejvina iu është përgjigjur duke i thënë se nëse ekzistojnë mund ti publikojnë.

“Do ta nxjerr këtë foton në çdo rrjet social, ose e mua ose do japësh lekë. Nëse nuk beson do të dërgoj video,”– shkruhej ne mesazhin e dërguar në inboxin e saj./abcnews.al