DokuFest-i shpall fituesit e edicionit të 19-të

Fituesit e edicionit të 19-të të DokuFest-it u shpallën mbrëmjen e së shtunës në ceremoninë që u mbajt online, e cila këtë vit ashtu si edhe aktivitetet e tjera u zhvillua në sferën virtuale.

90 filma të cilët reprezentuan 51 vende e që konkurruan në 8 seksione garuese u shikuan online nga juria e sivjetshme.

Ceremonia filloi me disa pamje nga instalacioni ON AIR tek kalaja dhe më pas u pasua me diskutimet e jurisë si dhe deklaratat e fituesve.

Filmi fitues “Once Upon A Youth”, i Ivan Raljak, triumfoi në DokuFest.

Më poshtë, gjeni listën e plotë të filmave fitues:

Çmimi special

Outside The Oranges Are Blooming

Gara e dokumentarëve ndërkombëtarë të gjatë

Filmi fitues: The Metamorphosis of Birds

Gara e dokumentarëve ndërkombëtarë të shkurtër

Filmi fitues: TENDER

Çmimi special

Titulli i filmit: Bab Sebta

Gara e dokumentarëve për të drejtat e njeriut

Filmi fitues: The Earth is blue as an Orange

Çmimi special 1

Titulli i filmit: Radio Silence

Çmimi special 2

Titulli i filmit: Strike or Die

Gara e dokumentarëve të mjedisit

Filmi fitues: Smog Town

Çmimi special

Titulli i filmit: Malni – towards the ocean, towards the shore

Gara e filmave të shkurtër

Filmi fitues: Sun Dog

Çmimi special

Titulli i filmit: The Last Image of Father

Gara kombëtare

Filmi fitues: She Asked Me Where I Was From

E vërteta

Filmi fitues: Collective

Çmimi special

Titulli i filmit: The Exit of the Trains

“DokuFest do të vazhdojë shfaqjen e filmave në platformën online edhe për 10 ditë, me programe të tjera speciale filmike, diskutime dhe panele, si dhe me performanca live deri në 25 gusht”, thuhet në njoftimin për media.