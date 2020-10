Drejtori i IKSHP-së vjen me një lajm rreth vaksinës kundër COVID-19

Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHPK), Naser Ramadani, vlerëson se koha optimale për zbulimin e vaksinës kundër COVID-19, do të jetë në fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2021. Kjo në bazë të asaj që po zhvillohet në laboratoret dhe kompanitë më të njohura në botë.

Ramadani në një intervistë në Interaktiv të KTV-së, ka thënë se tashmë është planifikuar strategjia e imunizimit.

“Koha më optimale dhe më e shpejtë do të jetë fundi i këtij viti dhe fillimi i vitit të ardhshëm. Por që është një problematikë tjetër në këtë kontekst. Nuk është vetëm zbulimi i vaksinës, nuk është vetëm futja e vaksinës në praktikë, por është edhe shpërndarja distribuimi në gjithë rruzullin tokësor duke pasur parasysh kërkesat shumë të mëdha të shteteve për vaksinë kundër COVID-19”, ka thënë Ramadani.

Ai ka thënë se Kosova i ka gjasat e mëdha që të vijë deri te furnizimi me vaksina falë shteteve evropiane.

“Qysh tash e kemi paraqitur kërkesë. Sipas të gjitha gjasave, Kosova do të furnizohet në bazë të planifikimit të Bashkësisë Evropiane, edhe për Kosovën dhe shtetet e Ballkanit planifikohet se do të vijë vaksina. Ne do ta marrin atë, popullata do të jetë e vaksionuar në bazë të prioriteteve, në radhë të parë personat me indikacione epidemiologjike”, ka thënë ai.