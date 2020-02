Dy zyrtarët komunalë të Prizrenit nga paraburgimi kalojnë në arrest shtëpiak

Gjykata Themelore e Prizrenit ia ka zëvendësuar masën e paraburgimit me arrest shtëpiak dy zyrtarëve komunalë.

SH.K., si përfaqësues ligjor dhe A.K., udhëheqës i sektorit të zyrës ligjore kanë kryer veprat penale në dëm të komunës së Prizrenit.

“Këta dy kanë anashkaluar procedura që do të duhet të iniciohej nga kryetari i Prizrenit për të vlerësuar këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës me personat fizikë dhe juridikë, e aq më tepër kur zyrtarët e lartpërmendur, në këtë çështje jokontestimore kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës ndaj vendimit, me këtë i kanë shkaktuar dëm material komunës së Prizrenit”, thuhet në komunikatë.

Masa e arrestit shtëpiak do të llogaritet prej datës, 14.02.2020, dhe do të zgjasë deri më datën 15.03.2020.