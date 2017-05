12 biznese nga Prizreni përfitojnë 126 mijë euro grante

Komuna e Prizrenit dhe Asociacioni i Agjencive të Zhvillimit Rajonal (ARDA), të martën kanë nënshkruar marrëveshjen e ndarjes së granteve për 12 operatorë në vlerë të përgjithshme 126 mijë euro.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes zëdhënësi i komunës ,Ymer Berisha, tha se nënshkrimi i 12 kontratave me operatorë lokal dëshmon se komuna është e gatshme për bashkëpunim me ARDA-në me qëllim që të ndihmohen bizneset, dhe se këto grante do të ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë uljen e papunësisë., theksoi ai.

Nderim Bytyçi nga ARDA, tha se me nënshkrimin ë kësaj marrëveshje për përfituesit, finalizohet projekti që ka filluar vitin e kaluar, dhe se se shtoi se ata kanë qenë të kujdesshëm për përfaqësim nga të gjithë sektorët e aplikimit. Në emër të përfituesve falënderoi Kadri Skeja, i cili vlerësoi se këto grante do të ndihmojnë këta 12 përfitues në zhvillimin e bizneseve të tyre. Ndërkaq, kryetari i Prizrenit, Ramadan Muja, i uroi përfituesit e granteve duke e shprehur besimin se mjetet që ndahen nga Bashkimi Evropian nga përfituesit do të shfrytëzohen për zhvillimin e bizneseve të tyre…./tv prizreni/