17 biznesmenë të lojëraave të fatit nën hetime

17 pronarë të bizneseve të lojërave të fatit janë nën hetim nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, nën dyshimin e kryerjes së veprave penale të organizimit të paligjshëm të bixhozit, shmangies nga tatimi dhe kontrabandimi i mallrave.

Në një përgjigje të Prokurorisë Speciale të Kosovës për Insajderin, thuhet se më 20 mars të këtij viti – vetëm dy ditë para se Ligji për Ndalimin e Lojërave të Fatit të miratohej në mbledhjen e Qeverisë – kanë nisur hetimet ndaj pronarëve të lojërave të fatit.

“Ju njoftojmë se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 20.03.2019, ka marr aktvendim për fillim të hetimeve ndaj 17 personave të dyshuar, pronar të bizneseve të lojërave të fatit, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se kanë kryer veprat penale: – Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm; – Shmangia nga Tatimi dhe – Kontrabandimi i Mallrave”, thuhet në përgjigjën e Prokurorisë për Insajderin.

Insajderi, ka zbuluar se dy ditë para se Qeveria e Kosovës të miratonte Projekt-Ligjin për Ndalimin e Lojërave të Fatit më 22 mars, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës nisi hetime ndaj pronarëve të lojërave të fatit, mirëpo për rreth dy javë ekzistonte një version i rrejshëm lidhur me nisjen e hetimeve ndaj bizneseve të lojërave të fatit.

Ky version ishte dhënë publikisht nga nënkoloneli i Divizionit Kundër Korrupsionit në Policinë e Kosovës, Agron Nezaj, në një konferencë të jashtëzakonshme më 22 mars ku ishin paraqitur zyrtarë të Policisë, Administratës Tatimore dhe Doganës së Kosovës.

Pasi në të njëjtën ditë u bastisën dhe u mbyllën qindra lokale të lojërave të fatit, Nezaj doli në konferencë për shtyp për të dhënë detaje për aksionin e përbashkët të Policisë së Kosovës, Prokurorisë, Doganës dhe ATK-së.

“Policia e Kosovës, muaj më parë, apo thënë shkurt në fund të vitit 2018 ka bërë inicimin e hetimeve rreth lojërave të fatit. Inicimi i këtyre hetimeve është bërë nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës”, u shpreh Nezaj, teksa shpalosi të tjera detaje lidhur me aksionin e përbashkët të një sërë institucionesh kosovare.

Por, versioni i Nezajt lidhur me periudhën e inicimit të hetimeve për lojërat e fatit u demantua nga Prokuroria.

Prokuroria Speciale e Kosovës nuk i ka nisur hetimet në periudhën e fund vitit të kaluar, por vetëm dy ditë para se të bastiseshin qindra lokale të lojërave të fatit, kanë konfirmuar për Insajderin nga Prokuroria e Shtetit.

Zëdhënësi i Prokurorisë së Shtetit, Hekrem Lutfiu i ka thënë Insajderit se bastisja e qindra lokaleve të lojërave të fatit më 22 mars, ka ardhur me urdhër të Gjykatës në të njëjtën ditë kur ishin bastisur lokalet – më 22 mars.

“Më 22.03.2019, sipas kërkesës së PSRK nga ana e Gjyqtarit të procedurës paraprake, është lëshuar urdhër për kontroll të lokaleve të këtyre bizneseve me ç’rast edhe Policia e Kosovës së bashku me prestarët e Doganave të Kosovës dhe Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), kanë realizuar urdhër kontrollin me ç’rast edhe nga zyrtarët e ATK-së, është bërë mbyllja – shiritimi i lokaleve në fjalë”, ka thënë Lutfiu në një përgjigje me shkrim për Insajderin.

Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për Ndalimin e Lojërave të Fatit më 26 mars të këtij viti, pasi katër ditë më parë në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës ishte miratuar i njëjti ligj nga kabineti qeveritar. /Insajderi.com