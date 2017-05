33 ditë pushimi të paguara në Kosovë

Pushim sot. Pushim të hënën tjetër. Pushimi ishte edhe të hënën e 10 Prilli, e po ashtu edhe e hëne 17 prilli.

Sa ditë pushimi të paguara kanë kosovarët?

Sipas kalandarit të festave zyrtare në Kosovë sivjet janë 12 ditë pushimi, shumica e të cilave lidhen me vikende.

Pushimi sivjet ka nisur me dy ditët e para të vitit të ri (2 dhe 3 janar), ka vazhduar me Krishtlindejt Ortodoke me 9 janar, pastaj me ditën e shpalljes së Pavarësisë 17 shkurt, Ditën e Kushtetutës 10 Prill, Pashkët Katolitke dhe Ortodokse 17 Prill dhe sot me 1 Maj, n jë ditë simbolike për mbrojtjen e të drejtave të punonjësve në mbarë botën, raporton Politiko.net.

Pastaj pushimi i paguar për qytetarët e Kosovës që punojnë do të vazhdojë të hënën e ardhshme me 9 Maj, kur si rrallë kush në Evropë ne shënojmë Ditën e Evropës ndërkohë që s’kemi as liberalizim të vizave për dallim nga të gjitha vendet e reajonti të cilat lëvizin lirshëm. Pastaj vjen Bajrami i Madh me 26 Qershor, Bajrami i Vogël me 1 Shtator dhe Krishtlindjet Katolike me 24 Dhejtor. Gjithësejt 11 festa zyrtare me 12 ditë pushimi. Kur kësaj i shtohet edhe pushimi vjetor i paguar prej 21 ditësh atëherë i bie që kosovarët kanë në vit 33 ditë pushim të paguara. Një ditë më shumë sesa qytetarët e Shqipërisë që kanë 32 ditë pushimi të paguara.

Në Kosovë dhe Shqipëri bizneset private megjithatë nuk e respektojnë tërësisht ligjin e punës dhe jo të gjithë punonjësit e marrin të plotë lejen vjetore prej 21 ditësh, ndërsa shumë prej tyre detyrohen të dalin në punë edhe gjatë fundjavës.

Me 33 ditë pushimi në vit, shqiptarët renditen në mesataren e vendeve të Europës.

Në Europë, sipas një harte të publikuar nga Wikipedia, në krye të klasifikimit si vend me më shumë ditë pushimi të paguara është Austria me 41 ditë, e ndjekur nga Finlanda, Franca dhe Spanja me 36 ditë pushimi. Në vend të tretë është Italia së bashku me Gjermaninë, Zvicrën dhe Mbretërinë e Bashkuar me 32 ditë pushimi, po aq sa Shqipëria. Ndërsa Holanda ka vetëm 20 ditë pushimi të paguara. Nga vendet e rajonit, Serbia ka 31 ditë pushimi në total, Maqedonia ka 35 ditë. Mali i Zi është shteti më punëtor në rajon me 25 ditë. Edhe në Greqi pushohet 25 ditë.

Në botë vendi me më shumë ditë pushimi është Sri Lanka, banorët e të cilit kanë 46 ditë pushimi në vit, ku përfshihet leja vjetore dhe pushimet./Politiko.net