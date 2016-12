50 familje në Prizren ndihmohen me pako higjienike dhe çanta shkollore

Gjatë ditës së sotme, kompania “IBT “ sh.p.k, që është pronë e vëllezërve Tarashaj nga Vlashnja, përmes shoqatës humanitare “Zgjate dorën e bamirësisë” ka shpërndarë pako higjienike dhe çanta shkollore për 50 familje në nevojë nga Prizreni dhe Zhuri.

Pronarët e kësaj kompanie dhe përgjegjës të shoqatës humanitare, thanë se këto ndihma po realizohen me rastin e ndërrimit të viteve për shumë familje që kanë nevojë për mbështetje në çfarëdo formë. Ata thanë se edhe në të ardhmen do të realizojnë aktivitete të ngjashme me karakter humanitar për familjet në nevojë.