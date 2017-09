Ankohen prodhuesit e Prizrenit : Mallrat tona përfundojnë në mbeturina

Tanimë jemi në prag të mbjelljeve vjeshtore dhe Drejtoria e Bujqësisë në Prizren këtë vit më herët ka filluar të bëjë përgatitjet për subvencionet komunale, që të kenë mundësi për të ndihmuar fermerët e komunës së Prizrenit. Këtë vit pritet që nga subvencionet komunale të ndihmohen fermerë me farë gruri, thekson drejtori i Drejtorisë për Bujqësi në komunën e Prizrenit, Pal Geci. Ai shpjegon se kjo drejtori ka ndihmuar në ngritjen e infrastrukturës rrugore në fusha ku janë ngritur 6 km rrugë fushore, ka bërë investime në ngritjen e 50 setrave për fermerë.

“Kjo drejtori edhe këtë vit është munduar që të jete sa më afër fermerëve të komunës së Prizrenit, duke insistuar që Prizrenit t’i rikthehet edhe një herë nami për bujqësi, duke ditur faktin se kjo komunë dikur njihej si hambari i Kosovës dhe po kështu ishte vendi me perimtari më të zhvilluar në gjithë hapësirat e ish- Jugosllavisë”, është shprehur ai.

Bujku me katër hektarë karota, i pakënaqur me plasimin e prodhimeve në treg

Pal Geci shpjegon se kjo drejtori në Prizren për këtë vit e ka pasur buxhetin prej 1 milion e 20 mijë euro. Ai për “Kosova Sot” tregon se me këto para kanë ngritur 50 serra, janë ndërtuar 6 km rrugë fushore, kanë ndarë 50 mjete motorike ‘Goldon’- pajisje bujqësore. Kanë ngritur 4 km kanale fushore për ujitje etj. Kurse bujqit ankohen shumë për pamundësinë e shitjes së prodhimeve bujqësore. Ruzhdi Rexhepi, nga fshati Qëndresë, prodhues i produkteve të ndryshme nga pemë e perime të kultivuara në kopshte në Qëndresë( ish-Randobravë) u shpreh se nuk është shumë i kënaqur me mundësinë që u është dhënë duke treguar se shitja është mjaft e vështirë. Ai thotë se prodhon karota dhe ka të mbjellë katër hektarë, por qytetarët janë pak të interesuar të blejnë prodhime vendore dhe më shumë i blejnë ato nga eksporti, si nga Serbia e vendet e tjera.“Gjatë vitit të kaluar u detyrova t’i hedh në mbeturina prodhimet, mbi një hektar karota, sepse nuk kisha frigorifer dhe dëmet janë të mëdha. Mezi arrijmë të krijojmë treg për shitje. Ne nga Qeveria e Kosovës nuk kërkojmë subvencione shumë, por kërkojmë që Qeveria të na mundësojë të kemi treg për të plasuar mallrat tona të prodhuara”, është shprehur ai.

Rexhepi: Kompanitë vendore më me dëshirë bashkëpunojnë me Serbinë

Rexhepi ankohet në kompanitë e mëdha që merren me plasimin e prodhimeve bujqësore, duke thënë se ato më me dëshirë bashkëpunojnë me Serbinë e shtete të tjera sesa me ne, si prodhues vendorë. Kemi probleme të mëdha me plasimin e prodhimeve në tregun e Kosovës dhe jashtë”, tregon Rexhepi për “Kosova Sot”.

Rami Hoxhaj nga kompania “Ariani” tregon se prodhojmë prodhime bio, si djathë Shari, djathë të bardhë, gjizë, dhallë e prodhime të tjera nga qumështi.”Prodhimet bujqësore mund të thuhet se kanë një treg, por kurrë të sigurt. Prandaj, duhet kërkuar që të kemi një treg më të sigurt”, është shprehur ai. Ankesa për prodhime bujqësore ka edhe prodhuesi Rasim Thaçi. “Ne i prodhojmë prodhimet tona më të mira. Por kot, sepse s’kemi as ku i plasojmë. Bile ka raste kur domatet na duhet t’i hedhim, sepse nuk ka treg të sigurt”, është shprehur ai. Ankesa të po kësaj natyre kanë edhe bujqit e Piranës dhe Arbanasit, duke thënë se prodhimet vendore s’kanë treg në Kosovë, kurse ajo që i pengon ata është fakti se tregu i Kosovës është i hapur për mallrat e Maqedonisë dhe Serbisë.

(Kosova Sot)