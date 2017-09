Anulimi i tenderit mban peng projektin për rregullimin e ujësjellësit në tri lagje të Prizrenit

Banorët e lagjeve “Dardania”, “11 marsi” dhe “2 korriku” në Prizren prej shumë vjetësh vazhdojnë që të përballen me problemin e furnizimit të rregullt me ujë të pijes, shkruan sot Koha Ditore.

Ndonëse në kuadër të buxhetit komunal të Prizrenit të vitit 2017 janë ndarë mjete financiare për rregullimin e ujësjellësit për këto tri lagje, ende nuk ka filluar së realizuari projekti përkatës.

Këshilltarë të subjekteve të ndryshme politike në Kuvendin e Komunës së Prizrenit disa herë kanë ngritur zërin për këtë çështje, teksa përgjigjja nga Ekzekutivi ka qenë se brenda muajve të stinës së verës do të përcaktohet operatori ekonomik i cili do ta fitojë tenderin dhe se do të fillohet menjëherë me punime.