Bedri Hamza i del kundër kryeministrit Haradinaj: Nuk e zbaton vendimin për rritje pagash

(E plotësuar) – Zëdhënësi i Ministrisë së Financave, Muharrem Shahni nuk ka qenë në gjendje të pohoj por as mohoj, se ministri Bedri Hamza ka vendosur të mos e zbatoj vendimin e qeverisë për rritje të pagave.Ai tha për “Gazeta Blic” se duhet drejtuar tek Zyra e Kryeministrit për këtë çështje.Ndërkohë shefi i Zyrës së Kryeministrit Halil Matoshi, nuk ka dhënë ende ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje.

18:00 – Ministri i Financave, Bedri Hamza ka vendosur të mos e zbatoj vendimin e Kryeministrit Ramush Haradinaj për rritjen e pagave.“Gazeta Blic” nga burime brenda qeverisë ka marrë vesh se vendimi do të bëhet publik të mërkurën.

Siç mëson Gazeta Blic, ky veprim i Ministrit të financave vetëm një ditë pas daljes konstatimit të Agjencisë Kundër Korrupsionit se vendimi i marrë nga ekzekutivi është i kundërligjshëm.Agjencia Kundër Korrupsionit dje e ka dhënë opinionin e saj, në lidhje me vendimin për rritje pagash.

Sipas AKK-së, ky vendim i Qeverisë së Kosovës ishte në kundërshtim me ligjin.Megjithatë, nga zyra e Kryeministrit kanë theksuar se nuk do ta marrin parasysh mendimin e AKK-së dhe se pagat do t’i procedojne me rritje.Ndërkohë, kjo çështje ka përfunduar edhe në Gjykatën Kushtetuese.