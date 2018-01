Bien çmimet e naftës

Çmimet e naftës amerikane shënuan rënie përpara përfundimit të sezonit të dimrit, në pikun e kërkesës në hemisferën veriore, ndonëse ndërprerjet e vazhdueshme të furnizimit dhe dollari i dobët ofruan mbështetje të gjerë për tregun.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, ËTI, ranë me 0.1 për qind dhe u tregtuan me 65.43 dollarë për fuçi, duke lënë pas kështu nivelin e lartë të shënuar një ditë më parë ku u tregtuan me 66.66 dollarë për fuçi, njëkohësisht edhe niveli më i lartë që prej dhjetorit të vitit 2014.

Indeksi i çmimit të arit shënoi një rritje të lëhtë mëngjesin e ditës së sotme, duke lënë pas kështu rënien e shënuar gjatë mbrëmjes së kaluar. Ai u tregtua me 1.354 dollarë amerikanë për onz.