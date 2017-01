Për të shfrytëzuar teleferikun në Brezovicë, pagesa bëhet për çdo xhiro.

Megjithatë, për pagesat që kanë bërë, turistëve nuk u është dhënë kuponi fiskal, njofton Klan Kosova.

Këtë nuk e mohojnë as punëtorët e kompanisë serbe që shfrytëzojnë këtë qendër skijimi, përdesira kupon fiskal klientët nuk marrin as në shumë restorante që janë të mbushura me turistë.

Klan Kosova ka provuar të bisedoj edhe me pronarët e disa restoranteve, që kryesisht janë serb, por nuk kanë pranuar.