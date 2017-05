Breshëri shkakton dëme të mëdha bujqësore në Rahovec (FOTO)

Reshje të jashtëzakonshme të breshëritë dhe shiut kanë goditur sot në orët e pasdites qytetin e Rahovecit.

Si pasoj e kësaj, breshri ka shkaktuar vërshime në rrugët kryesore ndërsa edhe dëmet materiale nuk janë të pakta. Por ata që si duke kanë pësuar më së shumë janë bujqit pasi kulturat e tyre janë dëmtuar në mase të madhe.

Për këtë ka reaguar menjëherë edhe kryetari i Shoqatës së Vreshtarëve, Afrim Sharku. Ai ka kërkuar që institucionet përkatëse që të bëjnë kompensimin e dëmit.

“Të nderuar fermerë vreshtarë, të nderuar përfaqësues të qeveris lokale dhe qendrore dhe të nderuar përfaqësues të partive politike, fatkeqesisht edhe sot vreshtarët pësuan një goditje të rëndë nga breshëri. Disa materiale të siguruar nga vizita personale në teren, tregojnë se dëmet janë mjaft të mëdha.

Apeloj te qeveria lokale dhe Ministria e Bujqësisë të formojnë grupet punuese për vlerësimin e dëmeve. Po ashtu apeloj te partitë politike dhe aktivistët e tyre qe këtë fatkeqësi natyrore mos ta shfrytëzojnë për fushate elektorale me pretendime sa për të siguruar vota, por, të gjejnë mënyrën qe këtyre fermerëve me punëtor dhe me të vyeshëm në Republikën e Kosovës t’i dilet në ndihme dhe t’i kompensohen dëmet.

Po ashtu apeloj që qeveria e ardhshme t’i fus në legjislacion dëmet nga fatkeqësitë natyrore si mase të rregullt për kompensim të fermerëve’, ka shkruar kryetari i Shoqatës së Vreshtarëve të Kosovës, Afrim Sharku.